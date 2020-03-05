HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında sığınmacıların, “bir şantaj olarak sınıra gönderildiğini” söyleyerek, “Karşımızda, başka bir ülkenin topraklarında o ülkenin yönetimine karşı çarpışan bir iktidar var. Bütün bu Suriye felaketinin sonucunda ülkemize göç eden insanlar var. Kaç yıldır sürdürülen yanlışa yeni bir yanlış eklenerek Batı’ya bir koz olarak AB ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde şu ana kadar yurt dışına çıkışlarına izin verilmeyen göçmenler zorla, teşvikle, tehditle yurt dışına doğru gönderilmeye başlandı” diye konuştu. Sığınmacıların botlarının batırılmaya çalışıldığını, ateş açıldığını dile getiren Gergerlioğlu, “Yunanistan topraklarında ölen göçmenler var. Yunanistan topraklarından ateş açılarak Türkiye topraklarında ölen göçmenler var. Burada büyük bir facia yaşanıyor. Dün bunu bütün boyutlarıyla gördük. Vicdanımız sızladı. İnsanlar adeta bir mahlukat gibi görülüyor. İnsan olarak görülmüyor” dedi.