Büyük demokrasi buluşmasından ilk fotoğraf

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışmaları yürüten altı muhalefet partisi genel başkanları, ilk kez bir çalışma yemeğinde buluştu.

Toplumun büyük kesiminin merak ve ilgiyle beklediği "Büyük demokrasi buluşması" Çankaya Belediyesi'nin Ahlatlıbel Tesisleri'nde başladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine 6 muhalefet partisinin liderleri Gültekin Uysal, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu bugün ilk kez bir akşam yemeğinde bir araya geldi. Toplantıda, geçen Ekim ayından bu yana partilerin belirlediği heyetlerin yaptığı; “güçlendirilmiş parlamenter sistem” çalışması, seçimlere yönelik iş birliği imkânları, seçimin kazanılması halinde “parlamenter sisteme geçiş” sürecinin planlaması gibi yaklaşık 2,5 ay süren çalışma sonucu ortaya çıkan taslak metin görüşülüyor.

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