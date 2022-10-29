“Büyük hukuksuzluk yapıyorsunuz” ikazı

İYİ Parti ile AKP arasında aylardır süren RTÜK üyeliği tartışması TBMM Başkanlık Divanı’nın aldığı tartışmalı “üyelik AKP’nin” kararı sonrası yeniden şiddetlendi.

Kulislerde, “AKP iktidarı hukuksuz uygulamalarına bir yenisini ekledi” değerlendirmesi yapılırken, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu’nun Plan ve Bütçe Komisyonu’nda TBMM Başkanı Mustafa Şentop’la bu konuyu görüştüğü öğrenildi. Cumhuriyet’in haberine göre, Dervişoğlu, Şentop’a RTÜK üyeliğinin 1 Temmuz’da İYİ Parti’de olduğunu anlattı ve “Büyük hukuksuzluk yapıyorsunuz, hukukun içinde kalın. RTÜK üyeliğimizi verin” dedi. Şentop’un ise “konuyla ilgili açıklama yapacağım” cevabını verdiği öğrenildi. Öte yandan İYİ Parti’nin “hakkı” olan RTÜK üyeliği için üç isim bildireceği “AKP’nin, yasadan ve Başkanlık Divanı’ndan doğan hakları uygulamaması” durumunda söz konusu üç ismin AYM’ye başvuracağı belirtiliyor. Haber Merkezi

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