Büyükada cezaları Yargıtay’dan döndü

Yargıtay, kamuoyunda Büyükada davası olarak bilinen davada verilen mahkumiyet kararlarını bozdu.

Dosya, yeniden yargılama için İstanbul 35’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilerecek. Karara göre, Uluslararası Af Örgütü Onursal Başkanı Taner Kılıç’a eksik araştırma sonucu hapis cezası verildi. Uluslararası Af Örgütü eski Türkiye müdürü İdil Eser, İnsan Hakları Gündemi Derneği Yönetim Kurulu üyesi Günal Kurşun ve hak savunucusu Özlem Dalkıran’ın da beraatine karar verilmesi gerekiyordu.

İnsan hakları kurumlarında çalışan 10 kişi, İstanbul Büyükada’da Temmuz 2017’de ‘İnsan Hakları Savunucularının Korunması ve Dijital Güvenliği’ başlıklı toplantıya katıldığı gerekçesiyle ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ ve ‘silahlı terör örgütüne yardım etmek’le suçlanmış, haklarında dava açılmıştı. İstanbul 35’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 3 Temmuz 2020’de görülen 13’üncü duruşmasında hüküm açıklanmıştı. Mahkeme, Uluslararası Af Örgütü Onursal Başkanı Taner Kılıç’ı ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla altı yıl üç ay hapis cezasına mahkum etmişti. Özlem Dalkıran, İdil Eser ve Günal Kurşun’a da ‘örgüte yardım’ suçlamasıyla iki yıl bir ay hapis cezası verilmişti.

‘Eksik araştırmayla hüküm kuruldu’

Karara itirazı Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi inceledi, Taner Kılıç’a yöneltilen ByLock kullanıcısı olması suçlamasıyla ilgili tespitlerde bulundu. Daire, ilgili birimlerden ayrıntılı ByLock tespit ve değerlendirme raporu getirtilip örgütlü suçlar bilgi havuzunda Kılıç hakkında başka bir beyan veya ifade bulunup bulunmadığının araştırılması, beyanı ve ifadesi bulunan kişiler varsa tanık olarak dinlenmeleri gerektiğini belirtti. İfade sahiplerinin tanık olarak dinlenmesinden sonra hükmün açıklanması gerekirken eksik araştırmayla hüküm kurulduğu kaydedildi.