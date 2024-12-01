Çağın problemlerine çözüm Risale-i Nur'da

İstanbul Eyüp Sultan'da düzenlenen “Bediüzzaman Paneli”nde çağın problemlerinin çözümünün Risale-i Nur Külliyatındaki Kur'anî esaslarda olduğu mesajı verildi.

İSMAİL TEZER, İSTANBUL

FOTOĞRAFLAR: ERHAN AKKAYA

Yeni Asya İstanbul ve Asya Kültür ve Medeniyet Derneği tarafından “Bediüzzaman Said Nursî’den Çağımız Sorunlarına Çözümler” konulu bir panel İstanbul Eyüp Sultan Kültür Merkezinde düzenlendi.

Açış konuşmasını Hasan Güneş'in gerçekleştirdiği, Prof. Dr. Hüseyin Çelik, Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, Prof. Dr. Ahmet Battal'ın konuşmacı olarak katıldığı panelin moderatörlüğünü Tarık Söylemezoğlu yaptı.

Bir gün öncesinde 70'ye yakın akademisyen ve araştırmacının Aile, Gençlik, Ahlâk ve Adalet olmak üzere dört ayrı masada bir araya gelerek yaptığı çalışmaların masa sonuçları panelde seslendirildi.

Prof. Dr. Ahmet Battal: Meşru ve samimi bir muhalefete ihtiyacımız var

Risale-i Nur bize bir istikamet haritası sunuyor. “Adalet haklı olan kuvvetlidir” der, “Kuvvetli olan haklıdır” demez.

Asr-ı Saadeti yeniden tesis etmek, Medine-i Münevvereyi yeniden kurmakla görevliyiz.

Bunun şartı da İslamı hakkıyla yaşamak.

Çağın problemlerine çözüm Risale-i Nur'dadır. Risale-i Nur'u hakkıyla anlayıp anlatmakla vazifeliyiz.

İyi bir yönetim olağan üstü hal getirmeyen yönetimdir. İyi bir yönetim OHAL krizini iyi yöneten ve en kısa zaman çözen yönetimdir. OHAL'i mümkün olduğunca sürdürüp normalleştiren yönetim iyi bir yönetim değildir.

“Biz Nur Talebeleri siyasete girmeyelim, iktidarın yanlışlarını söylemeyelim” diyen dostlarımıza Allah basiret versin.

“Muhalefet meşru ve samimi bir muvazene-i adalet unsurudur.” der Bediüzzaman.

İktidar kefesi her ülkede bulunur, ama hakikî bir muhalefet ancak demokrasilerde bulunur.

Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç: Eğitimin ve demokrasinin temeli sevgidir

Eğitim mühimdir. Zira Bediüzzaman “İnsan bu âleme ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül etmek için gönderilmiştir.” diyor. Yani bizim asıl vazifemiz eğitilmek.

Kâinattan yaratılış sebebi, mayası ise muhabbet. İstikamet üzere olmak, adaleti yakalamak, yani birbirinize kardeşçe bakmak için önce muhabbeti iyi konumlandırmak lazım. Bu de demek? Bu şu demek: Bazen ötekileştirerek bakıyoruz. Bundan kurtulmalıyız. İfrat ve tefritten uzak adaletle bakmalıyız.

Ülke olarak yaşadığımız belki de en büyük sıkıntı sevgi meselesini çözememiş olmamızdır. Sevgi ile demokrasi arasında, sevgi ile eğitim arasında ciddi bir ilişki var. Sevginin olmadığı yerde kendine yer bulan istibdattır.

İstatistiklere göre sevgi doğrudan eğitimi etkiliyor. Demokrasinin olduğu yerde sevgi de varsa, eğitim bireysel farklılıkları geliştiren doğrultuda gelişiyor.

Muhabbetin, sevginin bir anlamı da uhuvvettir. Yani kardeşliğimizi fark etmektir.

Ailede ve okulda ve her yerde hürmet ve merhamet sıkıntısı var. Hürmet ve merhametin kaynağı muhabbettir. Sevginin olmadığı yerde hürmet ve saygı da olmamaktadır.

Muhabbet gerçek anlamda yoksa, dışımızdaki insanlarla problemimiz varsa, onları ötekileştiriyorsak sıkıntılar bitmeyecektir.

Prof. Dr. Hüseyin Çelik: Bediüzzaman ırkçılığa asla pirim vermemiştir

Asrımızın en büyük problemlerinden biri şu an ırkçılıktır. Maalesef dünyada şu an yükselen bir husustur.

“Helâket ve felâket asrında” yaşayan Bediüzzaman bu hususa dikkat çekmiştir.

İstibdat, meşrutiyet, mütareke (işgal) ve cumhuriyet olarak dört dönemi yaşamıştır.

Ama ne yazık ki bu dört dönemde de istibdat vardır.

İstibdada kafa tutan, ona direnen ve asla zillet göstermeyen biri olarak görüyoruz Bediüzzaman'ı. Hapisler, sürgünler de olsa asla taviz vermemiştir.

Ne yazık ki bizim cumhuriyetimizin temelleri ırkçılık ve istibdat üzerine atılmıştır.

Meclis dualarla açılmıştır aslında. I. Meclis çok seslidir. Ama ikinci mecliste tasfiye edilmiştir muhalif görülenler.

Bediüzzaman her türlü ırkçılığı ayağının altına almıştır. Emevilerden tutun da kim ırkçılık yapmışsa Bediüzzaman onların karşısında olmuştur.

Şu anki PKK da ırkçılığın çocuğu değil midir?

Evet, bugün başımızın belası ırkçılıktır. Onu hayatımızdan sürgün etmezsek iflah olmayız.

Bugün İslam alemi kan ağlıyor. Cumhuriyet eğer demokratik cumhuriyet olursa doğrudur.

Bizim cumhuriyetimiz maalesef otokratik totaliter cumhuriyet olarak kuruldu. 1950'den sonra da sivil ve askeri bürokratik cumhuriyet olarak devam etti.

Netice olarak, Bediüzzaman ırkçılığa asla pirim vermemiştir. Her türlü ırkçılık ayağımızın altındadır. Risale-i Nur bunun çareleriyle doludur.