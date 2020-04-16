Çakıcı da tahliye edildi

TBMM’de Pazartesi gecesi kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmî Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe girmesinin ardından hükümlülerin tahliyesi başladı.

dw Türkçe’nin haberine göre, yeni düzenleme kapsamında tahliye edilenler arasında organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı da bulunuyor. Çakıcı’nın bulunduğu Ankara Sincan Cezaevi’nden gece yarısı tahliye edildiği bildirildi. Sincan Cezaevi’nden tahliyeler sırasında çevresinde polis ve jandarma ekipleri geniş güvenlik tedbirleri aldı. Hükümlü yakınlarının cezaevi önünde beklemesine izin verilmezken basın mensuplarının da cezaevine 4 kilometre uzaklıkta bir noktada bulunmalarına izin verildi.

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