Çakıcı’dan Erdoğan ve Bahçeli’ye teşekkür

Yeni infaz düzenlemesinden faydalanan organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, Ankara’daki Sincan Kapalı Cezaevi’nden dün tahliye edildi.

Çakıcı, MHP lideri Bahçeli’nin yaklaşık iki sene önce kendisinin adını telâffuz ederek ‘genel af’ istemesiyle gündeme gelmişti. Bahçeli Çakıcı’yı cezaevinde ziyaret de etmişti. Çakıcı’nın avukatı Zeynep Çiftçi, müvekkilinin el yazısı ile kaleme aldığı açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı. Çakıcı’nın Erdoğan’a ve Bahçeli’ye teşekkür ettiği açıklamada şöyle denildi: “Yeni infaz yasası ile esaretten kurtulup özgürlüğüne kavuşan tüm mahkûm arkadaşlar, şahsım ve hepimizin özgür olmasına vesile olan MHP Genel Başkanı ve Dünya Türk’lerinin yaşayan efsanevi son Türkmen Beyi Sayın Devlet Bahçeli’ye ve bu yasanın diğer mimarı, son dört yıldır devletimizin bekası için Batı Emperyalizmine asla taviz vermeyen Devlet Başkanımız Sayın Tayyip Erdoğan’a kendi adıma ve özgürlüklerine kavuşturdukları tüm mahkûm arkadaşlar adına en derin saygılarımı arz ederim.”