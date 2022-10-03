Çakırözer: Sansür yasasına izin vermeyeceğiz

Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, iktidarın hazırladığı ‘sansür yasası’ ile ilgili, “Baskıyı sansürü daha da artıracak bu yasanın bu şekilde Meclis’ten geçmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

AHMET TERZİ - ANKARA Üç aydır tatilde olan Meclis 1 Ekim’de açılırken, yeni yasama yılının gündeminin başına ‘sansür yasası’nın konması tepki çekti. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in hazırladığı Eylül ayı Basın Özgürlüğü Raporu Türkiye’deki basın özgürlüğü ihlallerini gözler önüne serilirken, yeni kanun teklifinin hayata geçmesi durumunda bu ihlalleri daha da artırmasından endişe duyuluyor. İktidar baskıyı artırıyor Çakırözer, “Türkiye’de gazeteci dövülüyor, gözaltına alınıyor, engelleniyor.. Hatta silah çekiliyor, ölümle tehdit ediliyor. Gazetecilerin çalışma koşullarını iyileştirmesi gereken bu iktidar ise baskıyı, sansürü arttıracak yasalarla Meclis’e geliyor. İfadesi nedeniyle yurttaşları hapse atacak düzenlemeler getiriyor. Basın ve milyonlarca vatandaşımız üzerindeki baskıyı sansürü daha da artıracak bu yasanın bu şekilde Meclis’ten geçmesine izin vermeyeceğiz” dedi. 60 gazeteci yargılandı Gazeteci kökenli Milletvekili Çakırözer’in raporuna göre, Eylül ayında 60’tan fazla gazeteci hakim karşısına çıktı, Gazetecilere toplam 27 yıl 7 ay 19 gün hapis cezası verildi. Eylül ayında farklı şehirlerdeki basın açıklamaları ve protestoları takip eden onlarca gazetecinin haber takibi emniyet güçlerince şiddet kullanılarak engellendi. Haber takibi yapan bir gazeteciye de silah çekildi. 2 gazeteci ise gözaltına alındı. Raporda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 1975’ten bu yana basın kartı sahibi olan gazeteci Tuğrul Eryılmaz’ın sürekli basın kartını iptal edildiği bilgisine de yer verildi.

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