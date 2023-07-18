Çalışanlar için en kötü 10 ülkeden biriyiz

Raporda, “İşçilerin özgürlükleri ve hakları acımasızca saldırıya uğramaya devam etti” denildi.

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu’nun (ITUC) 148 ülkeyi kapsayan raporuna göre; Türkiye, 2023’te, “çalışanlar için en kötü 10 ülke” arasında gösterildi. Raporda, “İşçilerin özgürlükleri ve hakları acımasızca saldırıya uğramaya devam etti, polis protestoları bastırdı ve sendika liderleri keyfi olarak tutuklandı” denildi. Euronews Türkçe’de yer alan habere göre, Türkiye, Küresel Haklar Endeksi’nde, “işçi haklarının garanti altında olmadığı” anlamına gelen 5. grupta yer aldı. Endekste, “Çalışanlar için en kötü 10 ülke” şu şekilde sıralandı: Bangladeş, Belarus, Ekvador, Mısır, Esvatini, Guatemala, Myanmar, Filipinler, Tunus ve Türkiye. Türkiye, son 2 yıl da bu kategoride gösterilmişti. Haber Merkezi

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