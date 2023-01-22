Çalışanları siyasi mitinge götürmek kanunsuz

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Bursa İl Başkanı Özkan Rona, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bursa mitingine kamu çalışanlarının ve belediye işçilerinin katılımının zorunlu tutulmasına tepki gösterdi.

Rona, “Emekçileri, katılmak istemedikleri bir siyasi mitinge zorla götürmek açık bir faşizmdir. Üstelik bu baskıyı görevden alma söylemleri ile yapmak işten atmak ile tehdit etmek yani insanları ekmekleriyle korkutmak en hafif tabiriyle korkutmak, barbarlıktır(...) Eğer devlet memurlarının siyasi faaliyetlerde bulunmasına bu kadar hevesliyseniz değiştirelim yasayı devlet memurlarına da aktif siyaset hakkı tanıyın ama siyaset yasağını bir silah gibi kullanıp dilediğiniz zaman yasayı çiğneme talimatı veremezsiniz” dedi. Bursa - Anka

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