Çalışıyorum, geçinemiyorum

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Alibeyköy’de esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Esnaflardan destek isteyen Kurum, bir dönerci dükkanında hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Esnaf ziyaretini takip eden gazeteci Fatma Yörür’ün kamerasına yansıyan diyalog sosyal medyada gündem oldu. 22 yılda ülkenin nereden nereye geldiğini söyleyen Kurum, döner ustasının “Ben 1996’da maaşımla 1 yılda bir ev aldım babama, şu anda oturuyorlar. Şu anda bayramda memlekete gitmeyi hayal edemiyorum.” tepkisiyle karşılaştı. Kurum “Yapma gözünü seveyim” derken döner ustası “Çalışıyorum ama geçinemiyorum” dedi. İstanbul - Anka

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