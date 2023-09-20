Çalışma şartlarımız ağırlaşıyor

TMMOB Denizli İl Koordinasyon Kurulu, ‘Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü’ nedeniyle açıklama yaptı.

Kurul adına açıklama yapan Mehmet Sarıca, “Meslek itibarımız yerle bir edilirken, özlük haklarımız da giderek budanıyor. Gerek kamuda gerek özel sektörde her türlü mühendislik, mimarlık ve şehir planlama hizmetlerini, planlama, projelendirme, uygulama ve denetleme işlerini yürüten tüm meslektaşlarımızın yaşam ve çalışma koşulları her geçen gün daha da zorlaşıyor” dedi. Denizli - Anka

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