Camiye elektrik borcu icrası

Son zamanlarda yüksek elektrik faturalarıyla gündeme gelen Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş., bu defa bir köy camisini elektrik borcu sebebiyle icraya verdi.

Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş (DEDAŞ) Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Bayırözü Kırsal Mahallesi Camii’ni elektrik borcu sebebiyle icraya verdi. Sputnik Türkiye’nin haberine göre, konu ile ilgili açıklamada bulunan Mil Diyanet-Sen İlçe Başkanı Ebubekir Çilenti, camilerin ısıtma-soğutma ve bütün enerji giderlerinin genel bütçeden ödenmesi gerektiğini belirtti. Çilenti, ‘’Enerji Bakan Yardımcısı ve EPDK Başkan Yardımcısı ile görüşmeler yaptık. Ayrıca ödenmesi güç, yüklü faturaların görevli hocalarımızı zor durumda bırakacağını, hocalarımızın cemaat, müftülük ve elektrik tedarik şirketleri ile karşı karşıya geleceğini ifade ettik. Hatta camilerin enerjilerinin kesilebileceğini de söyledik. Maalesef biz haklı çıktık ve sonunda bu da oldu’’ diye konuştu. Haber Merkezi

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