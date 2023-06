Can Atalay’a yapılan büyük bir hukuksuzluk

Gezi Davası’ndan 410 gündür Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan ve 14 Mayıs seçimlerinde TİP’ten Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay’ı ziyaret eden CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Milyonlarca yurttaşın oyunu alarak milletvekili seçilen Can Atalay burada tutulamaz. Cezaevinde tutulduğu her gün büyük bir hukuksuzluktur” dedi.

Atalay, Çakırözer aracılığıyla gönderdiği mesajında şunları söyledi: “24 Mayıs’ta mazbatam verildi. Avukatım aldı. Dün TBMM’de Meclis Başkanı adayıydım. İsmim pusulalarda yazıldı. Milletvekilleri bana oy verdi. Ama ben Meclis’te değilim, cezaevi koğuşundayım. Buradan yani Silivri Cezaevi’nden TBMM’nin yeni seçilen Başkanı Numan Kurtulmuş’a sesleniyorum, ben burada tutulamam. Burada tutulmam demek, büyük bir hukuksuzluk demektir.” İstanbul - Seyhan Şentürk

