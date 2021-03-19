Çanakkale Ruhu ile her zorluğu aşabiliriz

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, “Bugün bir asır evvel vatana duyulan aşk, istiklale duyulan özlem ve istikbal için bir gayretle, imanla, inançla verilen mücadelenin, azmin yıl dönümüdür” dedi.

‘O gün’ün yaşadığımız her türlü sıkıntının aşılabileceğine dair hissiyatımızı yüksek tutmada umut ışığı hüviyetine kavuştuğunu söyleyen Uysal, “Türlü yokluk ve sıkıntının üstesinden gelinebileceğinin, imkânın değil, inancın ve imanın önemli olduğunu gösteren tarafı ile bu zafer, tarihimizde son derece önemli bir noktadadır” ifadelerini kullandı. Uysal mesajında şunları söyledi: “Bugün, bu zaferden ilham alarak, “Çanakkale Ruhu” diye tanımladığımız azmi örnek alarak milletimize duyduğumuz güveni ifade etmek isteriz. Mahkûm olduğumuzu düşündüğümüz, düşündürüldüğümüz her türlü sıkıntıyı bu ruh ile aşabileceğimize ve aziz milletimizin zoru başarmadaki maharetine yürekten inanıyoruz.” Ankara – Recep Gören

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