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18 EYLÜL 2022 PAZAR - YIL: 53

Canımızdan bezdik

17 Eylül 2022, Cumartesi 20:33
Sanayi kenti Antep’te, uzun çalışma saatlerine rağmen aldıkları ücretin kira, gıda, sağlık gibi ihtiyaçlarını karşılayamadığını belirten yurttaşlar ‘Canımızdan bezdik’ dedi.

Artan kira ve konut fiyatları, temel ihtiyaçların neredeyse hepsine günlük olarak gelen zamlar, dar gelirlilerin lokmasını küçülttü. 5 bin 500 TL olan asgari ücret Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (Türk-İş) 2022 Temmuz verilerine göre 6 bin 840 TL olarak hesaplanan açlık sınırının altında kaldı.

Artıgerçek’in haberine göre, her geçen gün daha da derinleşen ekonomik krize sanayi kentlerinin başında gelen Antep’te vatandaşlar, geçim sıkıntısı yaşadıklarını ifade etti. Tekstil işinde sigortasız olarak çalıştığını anlatan Alev Topaloğlu (48) da “11 saat ayaküstü çalışıyoruz. Otobüs parası, sabah öğle yemeği derken para yetiştiremiyoruz. Evimiz kira, kızım, eşi ve torunum ile aynı evde yaşıyoruz. Onlar da ev bulamıyorlar. Kızım hemşire ama yerleşemedi. Bir kalıp peynir 15-20 TL’den 40-50 TL’ye yükseldi. Her hafta alışveriş yaparsak bu giderlere nasıl yetişeceğiz? Bu yaşam tarzından memnun değiliz canımızdan bezdik” dedi.

EK İŞLERLE BİRLİKTE ZAR ZOR GEÇİNİYORUZ

Üniversite mezunu olmasına rağmen asgari ücretle bir giyim mağazasında çalışmak zorunda kaldığını dile getiren Enes Çubukçu da (25) geçim sıkıntısı sebebiyle ek mesaiye kaldığını kaydetti. Çubukçu, “Yeni evlendim. Masraflarımıza, evlilik borçları da eklendi. Evimiz kira, aylık 1400 TL ödüyoruz. Fatura ve borçlar var bir de mutfak masrafları. Zaten en çok parayı oraya ödüyoruz. Ek işlerle birlikte zar zor geçiniyoruz” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

 

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