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4 NİSAN 2021 PAZAR - YIL: 52

CANLI YAYIN: “İnsanlık İçin Yeniden Asr-ı Saadet” panelimize davetlisiniz

04 Nisan 2021, Pazar 14:15
Risale-i Nur Enstitüsü tarafından “İnsanlık İçin Yeniden Asr-ı Saadet” ana başlığı ile tertip edilen 14. Risale-i Nur Kongresinin kapanış oturumu, bugün 14.00’da başlayan bir panelle gerçekleşiyor.

Said Nursi'nin istibdada hiç tahammülü yok

Geçen hafta  altmıştan fazla akademisyen ve araştırmacının katılımıyla 14. Risale-i Nur Kongresi’nin masa çalışmaları yapılmış, Asr-ı Saadet değerlerini günümüze taşıma imkân ve metotları Risale-i Nurlar ışığında konuşulmuştu.

“Yeniden Asr-ı Saadet’e doğru Devlet ve Yönetim Anlayışı; Fert, Toplum, Ahlak ve Eğitim Anlayışı; Ekonomik Modeller, İktisat ve Tüketim anlayışı; Varlık, Bilim ve Din Anlayışı ve Nübüvvet Anlayışı başlıkları ile yapılan çalışma  sonuçlarının bugün yapılacak olan panel öncesinde kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi. 

“İnsanlık İçin Yeniden Asr-ı Saadet”

 

CANLI OLARAK YAYINLANIYOR

Program ile bilgi veren Enstitü yetkilileri, Euronurtv’den canlı olarak yayımlanacak olan programın kongre deklarasyonlarının açıklanmasının ardından gerçekleşecek olan panelle devam edeceğini belirttiler. İlmî bir ziyafet niteliğindeki bu programla maddî ve manevî buhranlarla sarsılan insanlığı huzura kavuşturacak olan Kur’ânî ve Nebevî değerlere dikkat çekmek istediklerini söyleyen yetkililer, bu hususta örnek bir zaman dilimi olarak Asr-ı Saadeti hatırlatmanın mutluluğu içinde olduklarını ifade ettiler.

Dicle Üniversitesi Öğretim üyelerinden Dr. Ömer Ergün’ün yöneteceği panelde ise,  Prof. Dr. Ömer Önbaş, Prof. Dr. Mustafa Erdoğan, Prof. Dr. Cihangir İslâm ve Prof. Dr. İlyas Üzüm konuşmacı olarak katılacaklar. Saat  14.00’da başlayan olan program, Euronurtv’den canlı olarak yayımlanıyor.

 

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