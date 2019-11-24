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24 KASIM 2019 PAZAR - YIL: 50

Canlı Yayın: Risale-i Nur ve Tıp Kongresi başladı

24 Kasım 2019, Pazar 13:54
Türkiye çapında bir ilk olan Risale-i Nur ve Tıp Kongresi başladı.

EuroNur.TV - Risale-i Nur ve Tıp Kongresi Canlı Yayını - Konya

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Masa çalışmaları dün gerçekleşti

Türkiye çapında bir ilk olan Risale-i Nur ve Tıp Kongresi’nin masa çalışmaları, alanlarında uzman kişilerin sunumlarıyla gerçekleşti.

Tıp bir fendir, hem sanattır

Konya Dedeman Otel’de sabah 9’dan başlayıp bütün gün devam eden oturumlarda Risale-i Nur’un bakış açısıyla tıp alanlarında uzman kişiler tarafından Risale-i Nur ve Ruh Sağlığı; Risale-i Nur ve Beden Sağlığı; Risale-i Nur ve Hekimlik; İman Hakikatleri ve Tıp; Risale-i Nur ve Yaratılış; Risale-i Nur, Kadın, Ruh ve Beden Sağlığı başlıkları altında değerlendirildi.

Her masanın kendi konusunu Bediüzzaman Said Nursî’nin yayımları ve Tıp Bilimi çerçevesinde ele aldıkları oturumların sonucunda orijinal çalışmalar ortaya konuldu.

Masalarda nelerin konuşulduğu hakkında oturum başkanlarından aldığımız bildirimleri için tıklayınız

Haber Merkezi

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