Canlı Yayın: Yeni Asya’nın 54. kuruluş yıldönümü programı başladı

Yeni Asya'nın 54. kuruluş yıldönümü vesilesiyle gazete binamızda ders ve dua formatında gerçekleşen 54. yıl etkinliğimiz başladı.

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