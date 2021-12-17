Çareyi Meclis bulmalı

Hukukçu Prof. Dr. İzzet Özgenç, ekonomik duruma işaret ederek, erken seçim kararı alınsa bile sorunun çözülemeyeceğini belirterek Meclis’in harekete geçmesini istedi.

Ağır ekonomik bunalım sonucu OHAL ilân edilebileceğini söyleyen ve gelen tepkilerin ardından özür dileyen Prof. Dr. Özgenç, “Türk Lirası’nın yabacı paralar karşısında sürekli değer kaybı, kitlelerin alım gücünün azalması ve fakirleşmesi sonucunu doğurmaktadır (...) TBMM’de özellikle bu sorunun ele alınacağı bir genel görüşme yapılmasına ve grubu bulunan siyasi partilerinin mutabık kalacağı çözüm yöntemlerinin bulunmasına âcil ihtiyaç bulunmaktadır. Aksi taktirde kamu açısından ortaya çıkabilecek en ehven sonuç, ilgili kamu otoritelerinin güvenilirliğinin önemli ölçüde zedelenmesi olacaktır” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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