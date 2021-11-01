Çareyi parlamenter sistemle bulacağız

İktisatçı ve siyasetçi Nesrin Nas parlamentonun birçok kesimi temsil ettiğini söyleyerek, güçlendirilmiş parlamenter sistem ile çarenin bulunabileceğini ifade ediyor.

İktisatçı ve siyasetçi Nesrin Nas Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Türkiye’nin bir ihtiyacından kaynaklanmadığını, özellikle 2013 sonrasında yavaş yavaş gücünü, popülaritesini kaybeden Tayyip Erdoğan’ın ihtiyaç duyduğu bir durum olduğunu söylüyor. 2015’teki 7 Haziran seçimleriyle Erdoğan’a seçmenden uyarı geldiğini söyleyen Nas, “Erdoğan parlamentodaki çoğunluğunu kaybetti. Bunu sindirmek, hazmetmek ve bir koalisyonla ülkeyi yönetmek yerine tüm güçleri kendi elinde toplayacağı ve seçimi de yenileteceği bir sistemin bir an önce hayata geçirilmesi konusuna hız verdi. 2016 darbe kalkışması da Erdoğan’a aradığı fırsatı verdi. Zaten bunu kendisi de söyledi, ‘Allah’ın lütfu’ dedi. Yani yeni sistem, Türkiye’nin ihtiyacı olmaktan ziyade iktidarda bulunan AK partinin ve daha çok AK parti liderliğinin bir ihtiyacıydı” ifadelerini kullandı.

Karanlıktan çıkmak için iktidar değişmeli

Artı Gerçek’in haberine göre, ‘Güçlendirilmiş parlamenter rejim bir çare mi?’ sorusuna Nas, “Parlamento neresinden bakarsanız bakın birçok kesimin siyasi temsilcilerinin bir arada bulunduğu bir yerdir. Bu açıdan asgari düzeyde de olsa çoğulculuğun karşılık bulduğu bir zemindir. Tabiî bunu baraj sınırlamasından daha doğrusu belasından hariç söylüyorum. Bu anlamda zemini inşa etmek bir başlangıçtır. Çare değil çarenin bulunması için çözümün ortaya konabilmesi için ve ortak bir müzakere masasının kurulabilmesi için etrafında oturacağınız masanın bir şekilde kurulması gibi bir şey. Onun için güçlendirilmiş parlamenter rejimini, bir zemin inşası olarak düşünmek lâzım” şeklinde konuştu. Nas, Türkiye’nin bu karanlıktan çıkması için mevcut iktidarın değişmesi gerektiğini belirtiyor.

Haber Merkezi