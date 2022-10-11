Cari açık 41 milyar dolara dayandı

Türkiye’nin cari işlemler dengesi Ağustos’ta 3 milyar 112 milyon dolar açık verdi.12 aylık cari açık ise 40 milyar 889 milyon dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ağustos ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Cari açık bu ayda 3 milyar 112 milyon ABD doları açık verdi. On iki aylık cari işlemler açığı ise 40 milyar 889 milyon ABD dolarına çıktı. Cari hesap bir önceki yılın ağustos ayında 1 milyar 75 milyon dolar fazla vermişti. Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 6 milyar 816 milyon dolar artarak 9 milyar 700 milyon dolara yükselmesi etkili oldu. Geçen yılın ağustos ayında 4 milyar 971 milyon dolar açık veren altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında, bu yılın aynı döneminde 6 milyar 276 milyon dolar fazla oluştu.

Döviz bulmak için ne yapacaklarını şaşırdılar

Ağustosta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 573 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 812 milyon dolarlık net giriş kaydetti. Resmi rezervlerde 10 milyar 786 milyon dolarlık artış kaydedildiği bildirildi. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı/Ekonomik İşler Başkanı Bülent Şahinalp, “Cari açıktaki yükseliş Ağustos ayında da devam etti. TCMB Ağustos 2022 ayına ilişkin #ödemelerdengesi istatistiklerine göre, aylık #cariaçık 3,11 milyar dolarla beklentilerin altında kaldı. Yıllık cari açık ise 40 milyar doları aşarak 2018’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. #NetHataNoksan’dan yurda giren kaynağı belirsiz döviz miktarı ise 28,3 milyar $’ı buldu. Böylece Cari açığın 71%’i bu #kaynağıbelirsiz para ile finanse edilmiş oldu!.. Döviz bulmak için ne yapacaklarını şaşırdılar! Ne olursan ol gel...” ifadelerini kullandı.