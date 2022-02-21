Çarşı ile Gezi Dâvâsı ayrıldı

Sivil toplum ve insan hakları aktivisti Osman Kavala’nın 1574 gündür tutuklu bulunduğu Gezi/Çarşı dâvâsının beşinci duruşması görüldü.

Diken’de yer alan habere göre, Duruşma savcısı, dosyada tutuklu sanık bulunması ve gelinen aşama itibarıyla Çarşı dâvâsı sanıklarının dosyasının ayrılmasını istedi. Savcı ayrıca Gezi dâvâsı sanıkları hakkındaki mütalâasını hazırlamak üzere dosyanın tarafına tevdi edilmesini, Kavala’nın da tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme, Kavala’nın avukatının heyetin davadan çekilmesi talebini ‘yargılamayı uzatmak amacı taşıdığı’ gerekçesiyle reddetti. Mahkeme, Çarşı dâvâsının dosyasının ayrılmasına, Osman Kavala’nın ise tutukluluk halinin devamına karar verdi. Haber Merkezi

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