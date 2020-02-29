"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Çavuşoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu

29 Şubat 2020, Cumartesi 19:19
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(İdlib'de) rejimin saldırganlığı bir an önce durdurulmalı." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'de Esed rejiminin saldırganlığının derhal durdurulması gerektiğini bildirdi.

ABD ile Taliban arasında barış sürecini başlatacak anlaşmanın imza törenine katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüşmesinin ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

İdlib'de kalıcı ve bağlayıcı ateşkesin sağlanması adına Türkiye'nin tüm çabalarına rağmen henüz bir netice elde edilemediğine değinen Çavuşoğlu, "Rejimin saldırganlığı bir an önce durdurulmalı. Rejimin kalleşçe saldırısı sonrası 34 şehidimiz var. Bu saldırılar, bizi kararlılığımızdan vazgeçirmeyecek. Bu kararlılığımız daha da güçlendi. Biz gerekli cevabı verdik, veriyoruz. Şehitlerimizin kanı yere de kalmadı, kalmayacak da."

Çavuşoğlu, iki konuda kararlılıklarının devam edeceğinin altını çizerek, "Birincisi sahada rejimin saldırganlığını durdurmak. İkincisi de kalıcı ve bağlayıcı bir ateşkesi tesis etmek. Sahada ve masada ne gerekiyorsa bunu yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Rusya ile görüşmeleri sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mart başında bir görüşme yapacağını dile getiren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Rejimin ve destekçilerinin saldırganlığının durdurulması gerekiyor. Rusya rejime açıkça destek veriyor, sır değil. Silahlı gruplar da sağdan soldan getiriliyor. Bu saldırganlık durdurulmazsa 3 milyon insan gelecek. Biz bu yükü bugüne kadar yalnız çektik. Avrupa sözünü kısmen tutabildi."

AA

Etiketler: Çavuşoğlu
Okunma Sayısı: 104
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Erdoğan Ruhani ile görüştü

    İdlib şehitleri için cenaze namazı kıldılar

    Çavuşoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu

    Yunanistan'dan AB'ye acil toplantı talebi

    4 Avrupa ülkesi İdlib'deki saldırıyı kınadı

    Erdoğan ve Putin 5 Mart’ta görüşecek

    Libya, İdlib şehitleri için taziye mesajı gönderdi

    'NATO-Rusya çatışması imkansız değil'

    Merkel: En öncelikli görevimiz insanların güvenliğini sağlamak

    Azerbaycan'dan virüs önlemi: İran'la sınırlar kapatıldı

    Virüsün ekonomik etkisi: 1 trilyon doları aşkın hasar oluşabilir

    NATO üyeleri Afganistan'daki barış sürecine destek verdi

    Elazığ'da 4,6 büyüklüğünde deprem oldu

    Arap Birliği Genel Sekterinden Suriye için ateşkes çağrısı

    'Libya'da ateşkes tamamen bozulabilir'

    'Gerilim ancak Rus-Türk diyaloğuyla düşürülebilir'

    Suriyeliler, Türkiye sınırlarına ilerliyor

    İran'da koronavirüs salgını devam ediyor: 9 kişi daha öldü

    Virüs nedeniyle karantinaya alınan gemide 2 yolcu daha öldü

    Uluslararası Af Örgütü'nden 'göçmenleri kabul edin' çağrısı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Dünden bugüne derin tuzaklar
    Ali FERŞADOĞLU

    Kıyamet alâmeti, koronavirüsten korunma yolları!
    Faruk ÇAKIR

    Mübarek geceyi kana bulayan zalimler...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Şehitlere ihsan edilen hayat
    Cevher İLHAN

    “28 Şubat ukdesi” (2)
    Genel

    Türkiye, topyekûn ikna odası oldu
    Ahmet BATTAL

    Demokrasinin netlik ayarı
    Genel

    'Türkiye güç kullanmakta tereddüt etmeyecek'
    Genel

    Çorum Valiliğinden 'koronavirüs' açıklaması

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.