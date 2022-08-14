Çavuşoğlu konuştu, Kuzey Suriye karıştı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mekdad’la konuştuğunu söylemesi ve “Muhalefetle Suriye’deki rejimi bizim bir şekilde anlaştırmamız lazım” demesi ÖSO kontrolündeki bölgelerde binlerce kişinin katıldığı protestolara yol açtı.

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mekdad’la konuştuğunu söyleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Muhalefetle Suriye’deki rejimi bizim bir şekilde anlaştırmamız lazım. Aksi takdirde kalıcı bir barış olmaz, bunu hep söylüyoruz” demişti. Çavuşoğlu’nun açıklaması ÖSO kontrolündeki bölgelerde protestoya yol açtı, binlerce kişi protesto gösterisi düzenledi. Suriyeli muhalefetin siyasi ve askeri kanadı Suriye’nin kuzeyinde provokasyon girişimlerine karşı Türkiye ile güçlü dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Türk bayrağını yaktılar

Suriye’nin kuzeyindeki Azez ilçesinde önceki gün bir grubun Türk bayrağına yönelik çirkin muamelesi Suriye muhalefetinin askeri ve siyasi kesiminden sert bir dille kınanırken, Türkiye ile güçlü dayanışma içinde olduğu belirtildi.

Suriye’de gerçekleştirilmek istenen provokasyonlara karşı bölgeden ilk tepki Suriye Milli Ordusu’ndan (SMO) geldi. SMO’dan yapılan yazılı açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti bayrağı, Suriye devriminin bayrağı gibi, gururun simgesi, zaferin unvanı, büyük bir halkın amblemidir ve yeri kahramanların başlarının ve şehitlerin bedenlerinin üzerindedir. Haddi aşanlardan hesap sorulacak.” ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi

***

Nihayetinde bayrağımızı da yaktırdınız

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunarak, “Hırsınızdan yandınız, memleketi yaktınız, nihayetinde bayrağımızı yaktırdınız” dedi.

Uysal, “Devleti ele geçireceğiz diye yüzlerce yıllık teamülü, ilke ve birikimi yaktınız” diyerek şunları yazdı: “Siyasal olarak kazanacağız diye toplumsal barışı yaktınız. Sandıktan birinci çıkmak için milletin sandığa güvenini yaktınız. İnadınız uğruna enflasyon ateşini yaktınız. Kadrolaşma uğruna gençlerin umutlarını yaktınız. Devletin kurumlarına güveni yaktınız. Çocukları koruyamadınız, geleceklerini yaktınız. Paraya aşık oldunuz, rant uğruna ormanları yaktınız. FETÖ ile birlikte kumpaslarla suçsuz insanların hayatını yaktınız. Dış politikada itibarımızı yaktınız. Esad takıntısı uğruna Suriye’de gencecik fidanları yaktınız. Hırsınızdan yandınız, Memleketi yaktınız. Nihayetinde bayrağımızı yaktırdınız.” dedi.

Ankara - Recep Gören