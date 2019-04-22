Çavuşoğlu'ndan ABD'nin İran kararına tepki; Dayatmaları kabul etmiyoruz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "ABD'nin İran'dan petrol ithali yasağına getirilen muafiyetlere son vermesi bölgesel barış ve istikrara hizmet etmeyecek." açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD'nin İran'dan petrol ithali yasağına getirilen muafiyetlere son vermesi bölgesel barış ve istikrara hizmet etmeyecek." açıklamasında bulundu. Çavuşoğlu, "Tek taraflı yaptırımları ve komşularımızla nasıl ilişki kuracağımız konusundaki dayatmaları kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı. AA

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