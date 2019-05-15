Çavuşoğlu: S-400 bitmiş bir anlaşmadır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400’ler konusunda erteleme ya da durdurmanın gündemde olmandığını söyledi. Çavuşoğlu, “Çalışma grubu olacaksa önşartsız yürütmek isteriz. Buna uzmanlar karar versin. Yapıcı bir teklifte bulunduk, ABD kendisine güveniyorsa kabul etmesi lazım. Ertelemeyi niye biz konuşalım? Bu bitmiş bir anlaşmadır. Bunu konuşmanın zamanı da değil. Önerimiz iyi niyetli ve yapıcıdır” dedi.Çavuşoğlu, İdlib’de yaşanan son gelişmelerle ilgili bir soruya “Bizim tavrımız net, saldırıların durması lazım. Bizim gözlem noktalarına saldırı yok. Ama endişelerimiz var” diye yanıt verdi.

NTV

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