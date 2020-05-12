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12 MAYIS 2020 SALI - YIL: 51

Çay üreticileri için genelge yayınladı

12 Mayıs 2020, Salı 18:37
İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine, "Çay Üreticilerinin/Müstahsillerinin Seyahat İzin Belgesi" konulu genelge gönderdi.

Genelgeye göre, şehir giriş/çıkış kısıtlaması uygulanan Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak ile seyahat güzergahlarında bu illerden biri veya birkaçı bulunan illerde ikamet eden ve Çaykur'a kayıtlı çay üreticisi vatandaşlar, 2020 yılı ilk kesim yaş çay hasadı için 19 Mayıs Salı günü saat 24.00'ten itibaren çay bahçelerinin bulundukları illere seyahat izin belgesi almak şartı ile seyahat edebilecek. 

Çay üreticisi, çay hasadı için "Seyahat İzin Belgesi" başvuruları, elektronik ortamda e-Devlet, İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemi ve "ALO 199 Vefa Destek Sistemi" üzerinden 14 mayıs Perşembe günü saat 09.00'dan itibaren başlayacak. 

Seyahat izin belgesi almak için sadece Çaykur'a kayıtlı çay üreticileri başvuruda bulunabilecek.

Çay üreticileri/müstahsillerinin zorunlu refakatindekiler ve çay üreticilerinin ulaşımını sağlayacaklar ile ilgili de seyahat izin belgesi düzenlenmesi için talepte bulunabilecek.

Seyahat izin belgesine başvuru sırasında, başvuranın ve beraberindekilerin Kovid-19 evde izolasyon sorgusu, Çaykur'a kayıtlı çay üreticisi olup olmadığı ve beraberindekilerin zorunlu refakatinde olan kişiler arasında olup olmadığı sorgusu, sistem üzerinden otomatik olarak yapılacak. 

Kovid-19 sorgusunda problem olmayan ve gerekli şartları taşıyanlar için seyahat izin belgesi ayrıca bir onay sürecine tabi olmaksızın sistem üzerinden doğrudan düzenlenecek.

Üretici taahhütte bulunacak

Çay üreticisi/müstahsilleri başvuru esnasında çay hasadı için gittikleri illerde 14 gün boyunca ikametleri, çay bahçesi ile çay teslim alanı dışında bulunmayacaklarına, işlerini yürütürken sosyal izolasyon kurallarına uyacaklarına, çay alım merkezlerinde maske takacaklarına ilişkin ve benzer hususlara dair taahhütte bulunacak. 

Seyahat izin belgesi talebinde bulunanlar bu şartları kabul etmiş sayılacak. Seyahat izin belgesi tek yön geçerli olacak, talepleri uygun görülenlere tek yön geçerli olacak seyahat izin belgesi düzenlenecek. 

Seyahat izin belgesi düzenlenenlerin 30 gün boyunca gittikleri illerde kalmaları esas olacak. Çay müstahsillerinin ulaşımını sağlayacaklar 72 saat içinde geri dönebilecek.

İzin başvurusu kabul edilenlere SMS ile bilgilendirme yapılacak. İzin başvuruları kabul edilenlerin herhangi bir belgeye gerek kalmaksızın kısa mesaj servisi (SMS) ile bilgilendirme yapılacak. 

Onaylanan seyahat izin belgeleri yapılacak denetimlerde gerekli kontrollerin sağlanabilmesi ve gerekli koordinasyonun sağlaması amacıyla eş zamanlı olarak gidecekleri illerin valiliklerine ve genel kolluk birimlerinin veri tabanlarına da iletilecek.

Seyahat izin belgesi düzenlenen çay üreticileri, 19 Mayıs Salı günü saat 00.00'dan itibaren çay hasadı yapacağı ile seyahat edebilecek. 

AA

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