GEÇEN YIL YAPTIĞI “SURİYE’DEN ÇEKİLİYORUZ” AÇIKLAMASINI TEKRARLAYAN ABD BU DEFA “HAPİSTEKİ IŞİD’LİLERDEN TÜRKİYE SORUMLU” ŞARTI KOŞTU.

AVRUPA ÜLKELERİ REDDETTİ

BEYAZ Saray açıklamasında “ABD, hapisteki IŞİD savaşçılarının geldiği Avrupa ülkelerine bunları geri almaları için baskı yaptı, ancak bu ülkeler reddetti. Son iki yıl içinde yakalanmış tüm IŞİD savaşçılarından Türkiye sorumludur” denildi.

ABD HALKI ÜZERİNDEKİ YÜK KALKACAK

AÇIKLAMADA “ABD hapisteki IŞİD’lileri tutmayı sürdüremez, çünkü bu yıllarca sürebilir ve ABD’nin vergi ödeyen vatandaşlarına çok pahalıya mal olur” denilerek, çekilme kararıyla Amerikan halkı üzerindeki yükün kalkacağı ifade edildi.

CUMHURBAŞKANI NE DEMEK İSTEDİ?

CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın SGD’ye atıf yaptığı “DEAŞ’lıların kontrolünü elimizden çıkarmalıyız, artık yetti diyorlar. Bu konuda ne gibi adımlar atalım ki cezaevindeki DEAŞ’lıları derdest edelim” sözleriyle neyi kast ettiği anlaşılamadı.

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Çekilme oyununda IŞİD tuzağı

ABD’nin Suriye’nin kuzeyinden çekilmesi, bölgenin anahtarını Türkiye’ye teslim ettiği şeklinde yorumlandı.

Reuters’ın aktardığına göre Suriye Demokratik Güçleri, ABD’nin Türkiye sınırındaki bölgelerden çekildiğini açıkladı.

Son dakika gelişmesi şeklinde servis edilen açıklamada, “Suriye Demokratik Güçleri, ABD güçlerinin taahhütleri yerine getiremediği için Türkiye sınırındaki bölgelerden ayrıldığını duyurdu” ifadesi kullanıldı. Yetkililer, ABD’nin şu an için ‘harekatın yolundan çekildiğini’ ama TSK ile SDG arasında yaygın çatışma yaşanması halinde Suriye’den tamamen çekilebileceklerini söyledi. Bir yetkili, ‘Amerikan hükümetinin Türkiye’nin operasyonunun neye benzeyeceği konusunda hiçbir fikri olmadığı’ yorumu yaptı. Yetkili, topyekûn çekilme için “Şu açık ki, bu da ihtimal dahilinde” ifadelerini kullandı. Böyle bir durumda ‘IŞİD’le savaşta en yakın müttefiklerini kaybedeceklerini’ ve IŞİD’e karşı ortaksız kalmaları halinde bölgede asker tutmaya gerek görmeyeceklerini belirten yetkili, “Eğer yaygın çatışma yaşanır ve Suriye’de artık bir ortağımız kalmazsa, o zaman gideriz” dedi.

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Bu yeni bir şey değil

Erdoğan, Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna olası askeri harekâta ilişkin “Akşamki görüşmemizden (Trump) sonra bölgede bir çekilme olayı başlamış vaziyette. Buradaki karşılıklı muhataplar çalışmalarını yürütüyor. Bu yeni bir şey değil, Trump daha önce çekilme talimatını vermişti ama talimatın gereği biraz gecikti. Bu konuda çalışmalar sürüyordu. Bir gece ansızın gelebiliriz demiştik. Bu kararlılığımızı sürdürüyoruz” dedi. SDG’nin elindeki tutuklu IŞİD’lilerin durumuna ilişkinse, 8-10 bin gibi rakamların abartılı olduğunu öne süren Erdoğan “Şu anda orada cezaevlerinde olan bazı rakamlar var. Bu konuyla ilgili bizim de bir yaklaşım tarızımız var. DEAŞ’lıların kontrolünü kendi elimizden çıkarmalıyız artık yetti diyorlar. Bu konuda ne gibi adımlar atılabilir kendileri bir çalışma yapacaklar. Ne gibi bir adım atalım ki cezaevindeki DEAŞ’lıları derdest edelim” açıklamasını yaptı.

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Trump şart koştu

Trump, Türkiye’nin Suriye harekâtına ilişkin bir şart ileri sürdü. Trump’ın şartı, telefon konuşmasının hemen ardından Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada yer aldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “ABD hükümeti, hapisteki pek çok IŞİD savaşçısının geldiği Fransa, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerine bunları geri almaları için baskı yaptı ancak onlar bu ülkeler esir IŞİD’lileri geri istemediler ve reddettiler.” BM verilerine göre halen Fırat doğusunda PKK terör örgütü PYD/YPG’nin kontrol ettiği bölgede hapishanelerde yaklaşık 10 bin IŞİD teröristi bulunuyor.ki hapishanelerde tutulan 10 bine yakın IŞİD teröristi ve ailelerinin sorumluluğunu üstlenmesiydi. Beyaz Saray açıklamasında, hapishanelerdeki IŞİD militanlarının sorumluluğunun Türkiye’ye bırakılmasıyla birlikte, “Vergi ödeyen Amerikan vatandaşlarının üzerindeki yükün kalkacağı” da vurgulandı. Açıklamada şöyle dendi: “ABD onları tutmayı sürdüremez çünkü bu yıllarca sürebilir ve ABD’nin vergi ödeyen vatandaşlarına çok pahalıya mâl olur. Türkiye, artık bu bölgede ABD’nin “Halifeliği” yendiği andan itibaren, son iki yıl içinde yakalanmış tüm IŞİD savaşlarından sorumludur.”

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BM’den güvenli bölge uyarısı

ABD’nin yeşil ışık yakması sonrası Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde kısa süre içinde başlatacağı belirtilen harekât öncesinde, Birleşmiş Milletler’den (BM) tüm taraflara çağrı geldi. Cenevre’de gazetecilere açıklama yapan BM Suriye Krizi için İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis, “En iyisini umuyoruz ama en kötüsüne hazırlanıyoruz” dedi. Moumtzis tüm taraflara, ‘Türkiye’nin harekât başlatması halinde sivillerin yerinden olmasının engellenmesi’ çağrısı yaptı; BM’nin ‘güvenli bölgeler konusunda geçmişte acı deneyimleri olduğu’nu vurguladı. Gazete Duvar’ın haberine göre, BM yetkilisi, Suriye’nin kuzeyinde göç başlaması ihtimaline karşı bir acil durum planı yaptıklarını, acil ihtiyaç duyanlara gıda ve tıbbi yardım yapabilmek için bölgeye erişim sağlamaları gerekeceğini açıkladı.

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‘Anahtar teslim’

Gazeteci- Yazar Nevşin Mengü, Diken’de “Trump’tan anahtar teslim” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Mengü yazısında “ABD Başkanı Trump, Suriye’nin kuzeyini Erdoğan’a anahtar teslim vermiş görünüyor. Hayırlı mı oldu, başımıza bela mı, bunu zaman gösterecek” ifadelerini kullandı. Trump’ın anahtarı teslim etmesini yaklaşan ABD seçimlerine bağlayan Mengü, “Trump’ın “Madem çok istediniz, buyrun alan sizin” dediğini anlıyoruz. Trump şu anda yeniden başkan seçilmek ve yasal engellere takılmak istemiyor. Bu süreçte karşısına çıkabilecek yasal engelleri, sağlayacağı popüler destek ile aşabileceği kanısında gibi görünüyor. Trump bu aşamada kendi seçmenine, “IŞİD’i yendik, artık orada işimiz kalmadı, Suriye’de daha fazla para harcamayacağım” mesajı verdi” dedi. Türkiye’nin bölgede işinin zorlaştığını ifade eden Mengü, “Türkiye istediğini aldı diye sevinirken, ABD’nin Sovyetlere karşı besleyip büyüttüğü Afgan mücahitleri ve yol açtıkları sonuçları unutmayıp, bu maceraya dikkatli dalmasında fayda var. Ya da artık dikkat etmek için zaten çok geç. ABD açısından gerçekçi baktığımızda ise uzun vadede Ortadoğu’da Amerikan varlığının olmaması gerçekçi değil. Trump, işi Suudilere ve Türklere taşere edeyim ben elimi taşın altına koymayayım derdinde. Ancak bölgede artan Çin ve Rus etkisini ileride dengelemek gerekecek gibi görünüyor” yazdı.

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AB’den Türkiye’ye: Askerî yöntemle çözüm olmaz

Avrupa Birliği (AB) Sözcüsü Maja Kocijcancic “AB, Türkiye’nin meşru güvenlik kaygılarını anlamakla beraber, başından beri Suriye’deki krizin askeri değil siyasi yollarla çözülebileceğini ifade ediyor” dedi. Suriye’nin kuzeydoğusunda tekrar silahlı çatışmaların alevlenmesinin, sadece oradaki sivillere zarar vermekle kalmayacağını, aynı zamanda AB’nin desteklediği sivil girişimleri de zedeleyeceğini söyleyen Kocijcancic, “Türkiye’nin de parçası olduğu Astana garantörlerine çatışmayı sonlandırmaları için girişimlerini artırmaları, sivillerin korunması ve insani yardıma engelsiz erişim sağlanması için çalışmalarını yoğunlaştırmaları yönündeki çağrımızı yineliyoruz” diye konuştu. Kocijcancic, Türkiye’nin operasyon sonrasında bu bölgeye Suriyeli mültecileri geri gönderme planına ilişkin ise “Suriye’de siyasi çözüm sağlanmadan mültecilerin geri gönderilmesine ilişkin şartların oluşmadığını görüyoruz” ifadelerini kullandı. Kocijcancic, Suriye konusunun aynı zamanda gelecek hafta düzenlenecek Dışişleri Konseyinde görüşüleceğini duyurdu. Brüksel - aa