Çember giderek daralıyor... Vak’alar son 1.5 ayın zirvesinde!

Uzman hekimler, salgında ikinci bir tepe noktasının yaşandığını ve Anadolu’daki şehirlerde çok daha fazla vak’a görüldüğünü söylüyor.

Türkiye'de vaka sayısı artmaya devam ediyor

Türk Tabipler Birliği’nin koronavirüs salgınının beşinci ayında hazırladığı rapora göre, PCR testi ile belirlenen koronavirüs vak’a sayısı, açıklananlardan 10 kat fazla. Son birkaç hafta içerisinde Türkiye’nin çeşitli illerinden yapılan valilik ve il sağlık müdürlüğü açıklamaları da, şehirlerde vak’a sayısının giderek arttığına işaret ediyor. Bazı tedbirlerin ülke genelinde yeniden hayata geçmesi gündeme gelirken, her şehir kendi il hıfzıssıhha kurulları aracılığıyla çeşitli tedbirler almaya başladı. BBC’ye değerlendirmede bulunan uzman hekimler, Türkiye’nin salgında ikinci bir tepe noktasını yaşadığını ancak ilkinden farklı olarak bu kez Anadolu’daki şehirlerde çok daha fazla vak’a görüldüğünü söylüyor.

Bazı şehirler alarm veriyor

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, Türkiye’de yeni bir zirve atağı yaşan- makta olduğunu ancak ilkinden farklı olarak İstanbul’da değil Anadolu illerindeki yoğun bakım servislerinin “alarm verdiğini” söylüyor: “İlk dalga en yoğun İstan- bul’da yaşandı ve bunu atlatmakta başarılı olduk. Ancak derneğimiz çeşitli illerdeki üyelerden aldığı bilgilere göre şimdiki vak’a artışlarında İstanbul dışı yani Anadolu illeri başı çekiyor. İstanbul’daki yoğun bakım rezervlerimiz fazla. Henüz yoğun bakım açısından İstanbul’da alarm zilleri çalmadı, ama Anadolu şehirlerinde çaldığı kesin. Oradan da İstanbul’a tekrar bir alevlenmenin olacağı açık ve net. Yaz bitince insanlar memleketlerinden tersi şekilde İstanbul’a dönmeye başlayacaklar.”

1 ay öncesine göre daha kötüyüz

11 Ağustos’ta açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir’de de vak’alarda bir artış trendi olduğunu söyleyerek, “1 ay öncesine göre daha kötü durumdayız. Rakamlar, istatistikler daha kötüye gidiyor” dedi.

35 ilde 65 yaş üstüne kısıtlama

Vak’a sayılarındaki artışla birlikte, 35 ilde 65 yaş üstü kişilerin kalabalık alanlara girişleri sınırlandırıldı. Türk Tabipler Birliği Başkanı Sinan Adıyaman, Ankara’da âcil servislerden kliniklere hasta transferi akışının “tıkanmış durumda” olduğunu, hafif ve orta dereceli zatürresi olan hastaların da evlerine yollandığını kaydediyor ve “Evlerine yollananlar da izole şekilde değil, toplu taşıma araçlarıyla yollanıyor” diyor. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Prof. Dr. Necmettin Ünal’a göre ise Türkiye şu an “salgının göbeğinde” yer alıyor. Ünal, Türkiye’nin birinci dalga içerisindeki ikinci tepe noktasını yaşamakta olduğunu ve çemberin giderek daraldığını ifade ediyor.

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Koca: Günlük vak’a sayısı zirvede

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de koronavirüsü salgınında son durumla ilgili Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı. Koca, son bir buçuk ayın en yüksek hasta sayısına ulaşıldığını kaydetti. Fahrettin Koca, 12 Haziran’da 1.592 vak’a olduğunu, bu sayının tedbirlerle binin altına çekildiğini, ancak yeniden yükseliş olduğunu kaydetti. Koca, buna karşın salgının bir süreç olduğunu, zaman zaman bu tarz dalgalanmaların olabileceğini söyledi.

Türkiye’de koronavirüsü salgını dolayısıyla vefat eden kişi sayısı 6.039’a yükseldi. Son verilere göre Türkiye’de koronavirüsü bulaşan kişilerin zatürre olma oranı yüzde 7,4’e geriledi. Koca özellikle Konya, Ankara, İzmir ve İstanbul’da zatürre oranlarının da gerilediğini belirtti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca okulların açılmasıyla ilgili bir soruya “21 Eylül’de okulların açılmasından yana bir yaklaşım içerisindeyiz. Muhtemelen bu kademelendirme tarzında olur. Bazı sınıfların bir şekilde eğitime başlaması gerektiğini biliyoruz” cevabını verdi.

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Kısıtlama yerine düzenli tarama yapılsın

65+ Yaşlı Hakları Derneği Genel Müdürü Özlem Yalçınkaya, 65+’nın da herkes kadar risk altında olduğunun altını çizerek, 65+’ya kısıtlama koymak yerine düzenli tarama, daha fazla test ve temaslı takibiyle hastalığı belirtisiz geçirenlerin ya da taşıyıcı olanların belirlenmesi gerektiğini vurguladı. Hürriyet’in haberine göre, Yalçınkaya, “Kısıtlama ilk önce ‘koruma’ ve ‘kollama’ düşüncesiyle 65+’ya geldi. İyi ve yerinde bir karardı, hepimiz de destekledik. Hayat bir süre sonra herkes için normale dönerken onlara kısıtlamalar tam olarak kaldırılmadı. Hem haysiyet hem de eşitlik ilkesi bakımından kısıtlamaları yerinde bulmuyoruz” dedi. Yalçınkaya, “Kısıtlamalar 65+’ya hayata ve ekonomiye sanki hiç katkıları yokmuş gibi hissettiriyor ki bu da onur kırıcı. Eve kapanan yaşlıların bilişsel ve fiziksel kapasitelerinin çok zorlandığını, demans belirtilerinin doğal seyrinden farklı bir hızda arttığını, hareket yeteneğinin azaldığını gözlüyoruz. Onların da bir rutini, fiziksel ihtiyaçları, özgürce dolaşabilme hakları var. Kaldı ki maske-mesafe-hijyen kuralına sadıklar. Dışarıda olmaları herkes kadar riskli.” ifadesini kullandı.

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Ateş ölçümünün faydası yok

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Fauci, kapalı mekânlara girerken yapılan ateş ölçümlerinin yeni tip koronavirüsle mücadelede sanıldığı kadar fazla fayda sağlamadığını söyledi. ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci, ateş ölçümlerinin insanların Kovid-19 taşıyıp taşımadığını anlamak açısından oldukça yanlış bir yöntem olduğunu dile getirdi. Sputnik’in haberine göre, Walter Reed Askeri Tıp Merkezi’nin Facebook’tan yaptığı canlı yayına katılan Fauci, ateş ölçümlerinin çoğu zaman hatalı olduğunu belirtti. Sıcak yaz mevsimin yanlış sonuçlar alınmasına sebep olduğunu söyleyen Fauci, Beyaz Saray’da ölçümlerin artık yapılmadığı bilgisini paylaşarak şu ifadeleri kullandı: “Geçen gün Beyaz Saray’a gittim. Klimalı araca binene kadar ateşim 103 gibiydi ve sonra 97.4 oldu. Başka bir tesise girmeye çalıştığımda ateşim 93’tü, bu da muhtemelen solunum cihazı kullanmam gerektiği anlamına geliyordu. Bence bundan vazgeçip tedbirli olmalı, sorular sormalı, bu şekilde yapmalıyız.”