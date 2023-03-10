Cenazesine ulaşılamayan vatandaşlar var mı?

SP Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Afet bölgesinde cenazelerine ulaşılamayan, hastanede kaybolan, tahliye esnasında yakınıyla iletişimi kopan insanlar gibi çeşitli nedenlerle akıbeti belli olmayan kişi sayısı oldukça fazla olduğunu belirterek, “Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın kayıtları nasıl tutulmaktadır? Cenazesine ulaşılamayan vatandaşlarımız var mıdır?” diye sordu.

Önergesinde, Suriyeliler başta olmak üzere depremlerde vefat eden yabancı uyruklu kişilerin kayıtları nasıl tutulduğunu ve cenaze işlemleri nasıl gerçekleştiğini de soran Karaduman, “Depremde hayatını kaybeden yabancı uyruklu kişi sayısı kaçtır, uyruklarına ve yaşadığı illere göre dağılım nasıl gerçekleşmiştir? Depremden sonra haber alınamayan Suriyeliler var mıdır, varsa sayıları kaçtır?” sorularını da yöneltti. Ankara - Ahmet Terzi

Okunma Sayısı: 266

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.