Cengiz Holding’e 23 Nisan hediyesi

Elazığ’da Cumhuriyet tarihinin en büyük maden rezervi ihalesi Ensar Vakfı’nın yönetiminde bulunan Halil Bacacı’nın şirketine gitti.

İhaleden 3 gün önce yapılan pay devriyle Cengiz Holding Yönetim Kurulu üyesi Şeref Cengiz de şirketin ortağı. Cengiz Holding Yönetim Kurulu üyesi olan Şeref Cengiz, 2020 yılı Forbes listesinde Ahmet Cengiz, Mehmet Cengiz, Ekrem Cengiz’le birlikte ailenin dördüncü temsilcisi konumunda bulunuyor. Maden ilçesi Sağrılı Köyü’ndeki rezerv sahasının olduğu bölgede bakırın yanı sıra altın, çinko, kobalt ve birçok maden de bulunuyor. Gazete Duvar’ın haberine göre rezervin toplam piyasa değerinin 30 milyar dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 290

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.