Cengiz Holding, Bayramiç’in Hacıbekirler Köyü yakınlarında gerçekleştirilmek istenen ve mahkeme süreci devam eden “Haliağa Bakır Ocağı Kapasite Artışı, Cevher Zenginleştirme Tesisi ve Atık Depolama Tesisi Projesi” için su temini çalışmalarına başladı.

Kazdağları’ndan gelerek, Çan ve Biga ovalarını sulayan, Karabiga’dan Marmara Denizi’ne ulaşan Kocabaş Çayı’ndan pompa kurulması yoluyla su çekilmesi için çalışmalara başlayan Cengiz Holding, mahkeme kararını beklemiyor. Gazete Duvar’ın haberine göre, Cengiz Holding’e açılmış dâvâlar olduğunu ve bilirkişi keşif sonucunun yeni çıktığını hatırlatan Kazdağları Ekoloji Platformu Eş Sözcüsü Süheyla Doğan, “Mahkeme sonucu belli olmadan söz konusu ÇED raporu doğrultusunda su kaynaklarının kullanımı hukuka uygun değildir” dedi.

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