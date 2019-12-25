Cerablus'ta terör saldırılarında 14 sivil yaralandı

MSB, PKK/YPG'li teröristlerin, Cerablus ilçe merkezinde EYP yüklü iki motosikleti uzaktan kumandayla patlatması sonucu 14 sivilin yaraladığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'ndeki Cerablus ilçe merkezinde yine masum sivilleri hedef aldığı belirtildi. 14 sivil yaralandı Açıklamada, el yapımı patlayıcı yüklü iki motosikleti uzaktan kumandayla patlatan teröristlerin, aralarında çocukların da bulunduğu 14 sivili yaraladığı kaydedildi. MSB'nin yaptığı açıklama şu şekilde: Eli kanlı terör örgütü PKK/YPG, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi’ndeki Cerablus ilçe merkezinde yine masum sivilleri hedef aldı. EYP yüklü iki motosikleti uzaktan kumanda ile patlatan teröristler, aralarında çocukların da olduğu 4’ü ağır olmak üzere 14 sivili yaraladı. AA

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