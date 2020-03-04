Ceren Özdemir cinayetine ‘ihmal’ soruşturması

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir’in öldürülmesi olayında katil Özgür Arduç’un açık cezaevine alınması, firar etmesi ve yakalanması süreçlerinde ihmalleri olduğu iddia edilen kamu görevlileri hakkında soruşturma başlattı.

Ceren Özdemir’in ailesi tarafından yapılan suç duyurusu üzerine başlayan soruşturmada, cezaevi, adliye ve kolluk görevlileri hakkında görevi ihmal olup olmadığı araştırılıyor. Sputnik’in haberine göre, başsavcılığın titizlikle yürüttüğü soruşturma Ceren Özdemir’in ailesinin avukatı Ordu Barosu Başkanı Haluk Murat Poyraz’ın yaptığı kapsamlı suç duyurusundaki iddialar üzerinden yürütülüyor.

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