Çeteciler dışarıda, gazeteciler içeride

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) Genel Sekreteri Sibel Güneş, siyasî iklimin her geçen gün gazetecilerin aleyhine geliştiğini söylerken gazetecilerin Nisan ayında yürürlüğe giren infaz düzenlemesi yasasının dışında bırakılmasına dikkat çekiyor.

VOA Türkçe’nin sorularını cevaplayan Güneş, “İnfaz yasası kapsamında gazeteciler bilinçli ve tercihli bir şekilde yasa kapsamı dışında tutuldular ne yazık ki. Bu konudaki talepleri iktidar dikkate alınmadı. Uyuşturucu satıcıları, çete mensupları bu süreçte bir şekilde dışarıdalar. Ama gazeteciler içeride kalmaya devam ediyor. İnternetle ilgili baskılar devam ediyor. Son 10 yıldır, 11 bin 117 gazeteci işsiz bırakıldı. Bu ülkenin gazetecilik hafızasını bu hükümet, kırmaya ve yok etmeye çalışıyor. Ancak gazeteciler vazgeçmiyor. Yirmi yıldır gazetecilik damarını kurutmaya yönelik bu kadar sistemli çabaya rağmen bu ülkenin onurlu ve nitelikli gazetecileri, sosyal medya hesaplarından, Instagram hesaplarından, internet sitelerinden sistematik olarak bilgi aktarmaya çalışıyor” diyor.