Çetelerin ucu Ankara’ya dayanıyor

Gazeteci Tolga Şardan, Artı Gerçek’ten İrfan Aktan’a konuştu.

Ayhan Bora Kaplan operasyonunu ilk duyuran gazeteci Tolga Şardan, “İstanbul’daki suç örgütlerinin, mafya gruplarının Ankara ayağı hiçbir zaman eksik kalmadı. İstanbul’un geniş bir siyasi ve finans çevresi ile devlet yapılanması var ama sonuçta orası da Ankara’nın “taşrasıdır”. Dolayısıyla oradaki suç gruplarının bazı işlerini yürütebilmek için Ankara’yla mutlaka bir temaslarının olması gerekiyor. Organize suç örgütlerinin hukuk üzerinden yapacakları hareket alanlarının nihai ucu Ankara’dadır. Yargıtay, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, polis ve Emniyet üzerindeki etki alanlarının merkezi de burası. Yargı ve polisin yol vermediği hiçbir yapı bu memlekette nefes alamaz.”

Ciddi bir güvenlik sorunu var

Şardan şunları söyledi: “Ülkenin geneline yaydığımızda durumun vahameti daha iyi anlaşılır. Türkiye’nin gerek ekonomik şartları, gerek ikamet koşulları, kayıt dışılık, takip zorluğu vs, yabancı suç örgütlerinin burada faaliyet yürütmesini kolaylaştırdı. Şu anda Türkiye’deki yasadışı suç organizasyonlarının üçte ikisini uluslararası mafya grupları oluşturuyor. Türkiye’de şu an Özbek, Rus, Bulgar, Sırp, Gürcü mafyası var. Bunların aynı zamanda silahlı gücü de var ve ciddi bir güvenlik sorunu yaratıyor” dedi.

Haber Merkezi