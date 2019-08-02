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2 AĞUSTOS 2019 CUMA - YIL: 50

Cevap yerine dâvâ

02 Ağustos 2019, Cuma
CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Varlık Fonu’yla ilgili sorularına “ciddiyetsiz” cevap verdiği gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı bir mektupla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şikâyet etti.

Bekaroğlu, mektubun ardından Cumhurbaşkanı’ndan Oktay’ın tavrıyla ilgili cevap beklerken 25 bin TL’lik tazminat davasıyla karşı karşıya kaldı. Bekaroğlu, Varlık Fonu’na ilişkin soru önergelerine sadece Varlık Fonu mevzuatını hatırlatarak cevap veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a önce Meclis Plan Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeler sırasında tepki gösterdi. Komisyon’da eleştirilerine cevap alamayan Bekaroğlu daha sonra bir basın toplantısı düzenledi. Duvar’da yer alan habere göre toplantıda atanmış bir bürokratın seçilmişlere böyle bir tavır takınmasının kabul edilemeyeceğini, bunun bir darbe alışkanlığı olduğunu belirten Bekaroğlu, Oktay’ı 12 Eylül askerî darbesinin komuta kademesindeki Kenan Evren’e benzetti. 

25 bin TL manevÎ tazminat talep edildi 

Bekaroğlu ayrıca, “Bakalım seçilmiş Cumhurbaşkanı bunlara ne diyecek?” diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yaşanan durumu anlatan bir mektup göndereceğini söyledi. Bekaroğlu’nun yaklaşık 20 gün önce gönderdiği mektuba cevap gelmezken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın tazminat davası açtığı ortaya çıktı. Bekaroğlu’nun sözlerinin Oktay’ın bulunduğu konumu, toplum nezdinde saygınlığının sorgulanmasına, kamuoyunda sahip olduğu güvenin sarsılmasına yol açabilecek olumsuz, tahkir edici, alçaltıcı ve incitici sözler olduğu belirtilerek 25 bin TL manevî tazminat talep edildi.

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