Cevdet Said dualarla

İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Çerkes asıllı Suriyeli âlim ve mütefekkir Cevdet Said (91), dün Marmara Üniversitesiİlahiyat Fakültesi Camiinde kılınan öğle ve cenaze namazlarının ardından Karacaahmet Mezarlığında dualarla toprağa verildi.

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