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10 HAZİRAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Çevrimli'deki 30 yıl önceki PKK katliamı unutulmadı

10 Haziran 2020, Çarşamba 17:33
Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinin Çevrimli köyünde 30 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 27 kişi için anma töreni yapıldı.

Çevrimli köyünde terör örgütü PKK tarafından 10 Haziran 1990'da yapılan saldırıda vefat eden 12'si çocuk 7'si kadın 27 kişi için köy mezarlığında gerçekleştirilen anma etkinliğinde, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Ankara'da yaşayan ve düzenlenen program için köye gelen Salih Yıldız, 30 yıl önce yapılan katliamı bugün olmuş gibi hatırladığını söyledi.

"27 köylüyü akrabamızı yakarak tarayarak katlettiler. Bunların içinde çocuk, yaşlı ve hamile kadınlar da vardı. Allah hakkımızı bırakmasın." diyen Yıldız, bu vahşeti çocuklarına, torunlarına aktaracaklarını bildirdi.

Anma etkinliğine, Kaymakam Dr. Serhat Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Kalkan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kenan Dallı, İlçe Müftüsü Can Uyguner Gülseven ve vatandaşlar katıldı.

AA

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