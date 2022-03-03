Cezaevi şartları insan onuruna uygun olmalı

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, İnsan Hakları ve Ceza Adalet Sistemi Açısından Ceza İnfaz Kurumlarının İzlenmesi Sempozyumuna katıldı.

Burada konuşan Arslan, Anayasa Mahkemesine yapılan başvuruların birçok farklı alanda olduğunu hatırlatarak, başvuruların önemli bir kısmının tutulma şartlarına ilişkin olduğunu dile getirdi. Arslan, şunları söyledi: “Cezaevlerinin tutulma şartları insan onuruna uygun olmak zorunda. Anayasa’nın 17’nci maddesi işkence ve eziyeti, bunun yanında insan haysiyetiyle bağdaşmayan ceza ve muameleyi mutlak bir dille yasaklıyor. Savaş, olağanüstü hal dahil hiçbir şart altında bunu sınırlandıramazsınız, bu yasağa aykırı davranamazsınız. En zor durumlarda dahi insanların insan onuruna uygun şekilde muamele görmesini devlet sağlamak zorunda.” AA

Okunma Sayısı: 292

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.