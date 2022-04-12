Cezaevinde intihara hak ihlali kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), 8 Temmuz 2018’de Tarsus T tipi Kapalı Cezaevi’nde hayatını sonlandırdığı belirtilen A.B.’nin anne ve babasının başvurusunda hak ihlali kararı verdi.

AYM, ‘yaşamı koruma yükümlülüğü’nün ihlal edildiğini tespit ederek, 100 bin lira tazminat ve soruşturmanın yenilenmesine hükmetti. Yüksek mahkeme geçmiş kararlarına atıfla, devletin bireyi, bireyin kendisinden gelebilecek risklere karşı yaşamını koruması için tedbir almakla yükümlü olduğunu hatırlattı. Diken’in haberine göre, tutuklu ve hükümlülerin kendilerine zarar verme ihtimalini en aza indirme görevinin, yine kişinin özgürlüğünü aşırı sınırlamadan, cezaevi idaresi ve personelinde olduğunu vurgu yaptı.

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