Cezaevinde işkenceye tazminat

Anayasa Mahkemesi (‘AYM), Elazığ Cezaevi’nde kaldığı tek kişilik odada işkence gördüğünü belirten hükümlü Yasin Güngör’ün başvurusunu karara bağladı. AYM, insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının ihlal edildiğine belirterek, Güngör’e, 67 bin 500 TL manevi tazminat ödenmesini hükmetti.

Güngör, 2014’te Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, “örgüt üyeliği” iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapse mahkûm edildi. Elazığ 2 No’lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevine gönderilen Güngör, 4 Mayıs 2018’de Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak, 2 Mayıs’ta gardiyanların işkencesine uğradığını iddia etti. Suç duyurusu üzerine Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Soruşturma dosyasına gelen Adli Tıp Kurumu raporunda Güngör’ün yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerindeki darp izleri tespit edildiği halde, başsavcılık, kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Güngör’ün Elazığ 2. Sulh Ceza Hâkimliği’ne yaptığı itiraz da reddedildi. Kısadalga’da yer alan habere göre, bunun üzerine Güngör, 9 Ağustos 2018’de AYM’ye bireysel başvuruda bulundu. Güngör’ün şikâyette bulunduğu gardiyanlar ise, Güngör hakkında suç duyurusunda bulundu. Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, “görevi yaptırmamak için direnme ve hakaret” suçlamasıyla açılan davada Güngör beraat etti. Güngör’e 67 bin 500 TL manevi tazminat ödenmesine hükmeden AYM, yeniden soruşturma yapılmak üzere kararın, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesini de karar verdi. Haber Merkezi

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