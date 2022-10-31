Cezaevleri kapalı kutu

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, cezaevinde tutuklu bulunanlardan gelen binin üzerinde mektubu derledi.

CHP’li milletvekillerine ulaşan mektuplardan 250’sinin hak ihlali içerdiğini tespit eden CHP, ihlalleri kategorik olarak ayırdı ve hak ihlaline maruz kalındığı ifade edilen cezaevlerine ziyaret programı organize etti.

Gazete Duvar’ın haberine göre, koğuşların olumsuz koşullarından sağlık hakkına erişime, ekonomik zorluklardan kültür sanat gibi imkanlara ulaşamamaya kadar çok sayıda talep ve ihlal CHP’ye gelen mektuplarda yer aldı.

Adana’da tutuklu bulunan bir mahkûm mektubunda, günlük bir ekmek hakkı verildiğini, telefon görüşmelerine giderken üst aramasına maruz kaldıklarını belirterek şunları söyledi:

“Geçmişten bugüne kadar bir mahkûmun hakkı günlük iki ekmekti. Kurum bizim ekmeğimizi bir mahkûma bir ekmek olarak düşürdü. Mahkumlar aç yatıyor. Verilen yemekleri ve kahvaltılıkları görseniz inanın içiniz el vermez. Bizler mahkumuz ve bulunduğumuz ortam bizim evimizdir. Burası Adana ve nasıl sıcak olduğunu bilirsiniz. Bu sıcakta sayım sırasında bizlere zorla uzun pantolon giydiriyorlar. Bu bir eziyettir. Bir de öyle bir arama yapıyorlar ki artık dayanamaz hale geldik. “