Cezaevleri korona merkezi olmasın

CHP İzmir Milletvekili ve YDK Üyesi Mahir Polat, cezaevinde bulunan tutuklular ve hükümlülerin koronavirüsü ile karşı karşıya olduğunu belirterek, cezaevlerinin korona merkezine dönüşmeden müdahale edilmesi gerektiğini ifade etti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından cevaplanmak üzere soru önergesi veren Polat, cezaevindeki tutuklular ve hükümlülerin koronavirüsü sebebi ile tehlike de olduğunu ifade etti. Polat, “Menemen Hatundere’deki Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda bir hastada pozitif çıkmış durumda. Açık cezaevi olduğu için hem dışarı ile teması var hem de cezaeviyle. Kaç kişiye bulaştırdığı bilinmiyor. Doktorların aileye verdiği bilgide cezaevinden kaptığı yönünde. Bakanlık cezaevleri ile ilgili acil önlem almaz ise, cezaevleri korona merkezlerine dönüşebilir. Hemen müdahale edilmesi gerekiyor. Aileler yıpratılmadan her tutuklu ve hükümlü ile ilgili bilgi alabilmeli. Bakanlık açık cezaevlerindeki ölüm sayısını bugün itibariyle 3 kişi olarak açıkladı. Daha fazla artmadan bu hassas süreçte dikkat edilmeli” dedi. Ankara – Fatih Karagöz

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