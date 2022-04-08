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8 NİSAN 2022 CUMA - YIL: 53

Cezaevlerinde hak ihlalleri zirvede

08 Nisan 2022, Cuma 10:48
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın “cezaevlerinde kötü muameleye göz yummadıklarına” ilişkin açıklamasına, “Tel tel dökülen bir cezaevi gerçeği var. Cezaevi alt komisyonunun kötü muameleye ve işkenceye ilişkin tespitleri var” tepkisi geldi.

SÜMEYYE IŞIKÇI - İSTANBUL

HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın “cezaevlerinde işkenceye, kötü muameleye göz yummadıklarına” ilişkin yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

Ömer Faruk Gergerlioğlu hapishanelerdeki hak ihlalleri için şunları söyledi, “Cezaevlerinde darp iddiaları var. Kırıkkale Cezaevi’nde mahpusun kolunu kıran infaz koruma memuru vardı ve örtbas edildi. 3-4 yıl sonra Anayasa Mahkemesi ihlal kararı verdi. Elazığ Cezaevi’nde 17 yaşında Umut Bulut savcıya: ‘Tutuklarsanız intihar ederim.’ diyor. Tutuklanıyor ve 2 saat içinde intihar ediyor. 39 dakika kameralar önünde sallanıyor. Çiğdem Çelik Sivas Cezaevi’nden yazmış. ‘22 aydır 2 kızımı göremiyorum’ diyor. Kadınlar çıplak aramaya uğruyor. Utanç verici, biz bunları soruyoruz tek birine cevap verilmiyor.

Niye cevap veremiyorsunuz?

Tel tel dökülen bir cezaevi gerçeği var. Zaten fazla miktarda mahpus var, denetimli serbestlikler verilmiyor, cezaevi gözlem kurulları ikinci mahkeme haline getirilmiş. Şartlı salıverilmeler verilmiyor. Kitap, dergi, yayın hakları verilmiyor. Kelepçeli muayene yaptırılıyor. Kelepçeli muayene olmak istemediği için aylardır hastaneye gidemeyen veya hastaneye gittiği zaman doktor odasından darp edilerek çıkarılan insanlar var..Mehtap Şentürk %86 engelli olan MS hastası bir mahpus. Sincan Cezaevi Kampüs Hastanesi’nde kalıyor ve  infaz erteleme verilmiyor. 175 tane soru önergesi sormuşum Sayın Bozdağ, o tür iftiralar atıp tutacağına, benim soru önergelerime cevap ver. Ben raporlarla konuşuyorum. Niye raporlara cevap veremiyorsunuz?”

HASTA MAHPUSLAR

Sezgin Tanrıkulu da konuya ilişkin şu açıklamaları yaptı, “Cezaevi alt komisyonunun kötü muameleye ve işkenceye ilişkin tespitleri var. 84 yaşındaki Nusret Muğla ve 82 yaşındaki Yusuf Bekmezci hapishanede can verdi. 600’ü ağır, 1500 tane hasta mahpus var. Hapishanelerde 300 civarında bebekli anne var. Cezaevlerinde kanserli hastalar var. Bugüne kadar 42 kanser hastası hapishanede öldü. Bunun gibi birçok hasta var ve Bekir Bozdağ’a göre cezaevleri güllük gülistanlık”

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