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29 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Cezaevlerinde sağlığa erişimde sıkıntı büyük

29 Aralık 2021, Çarşamba
“ARADIĞINIZ HAKKA ERİŞİLEMİYOR - CEZAEVLERİNDE SAĞLIĞA ERİŞİM” RAPORUNA GÖRE HER 100 YER İÇİN 127 KİŞİ DÜŞÜYOR. TEDAVİ ALMAK İSTEYEN TUTUKLU/HÜKÜMLÜLERİN DOKTORA GİDEBİLMESİ HUSUSUNDA İSE SAĞLIK EĞİTİMİ ALMAMIŞ İDARECİLER KARAR VERİYOR.

“Cezaevlerİnde Sağlığa Erişim Raporu”na göre, cezaevlerinde her 100 yer için 127 kişi düşmektedir. CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca tarafından hazırlanan, Türkiye’nin cezaevi yoğunluğunda Avrupa birincisi olduğunu vurgulanan raporda kapasitenin çok üstüne çıkıldığı vurgulandı. Raporda şu rakamlar sıralandı: “Türkiye’nin genel cezaevi kapasitesi 233 bin 194 kişidir. Cezaevinde bulunan 297 bin 19 kişi, kapasite ile orantılandığında her 100 yer için 127 kişi düşmektedir. Türkiye bu oranla da Avrupa Konseyi üye ülkeleri arasında cezaevi yoğunluğunda ilk sıradadır.” “Cezaevlerinde en çok karşılaşılan sağlık sorunları arasında endokrin rahatsızlıkları, nörolojik sistem bozuklukları, kas-eklem sorunları, ürogenital sistem rahatsızlıkları ve solunum sistemi rahatsızlıkları gelmektedir” denilen raporda şunlara dikkat çekildi: “Sağlık sorunu ile ilgili tedavi almak isteyen tutuklu/hükümlülerin doktora gidebilmesi hususunda sağlık eğitimi almamış cezaevi idarecilerinin karar veriyor olması başlı başına bir sorundur. Birinci derece sağlık hizmeti alan bir tutuklu/hükümlü kendisine uygulanan tedavinin yanlış veya yetersiz olduğunu düşünse dahi tek yapabildiği birinci derecede tedavi olduğu aynı doktor ile görüşmektir.”

Hak İhlalleri tesbit edİlemiyor raporda2021’de 12 tutuklu veya hükümlünün cezaevinde hayatına son verdiği aktarılırken şunlar denildi:

“Fiziksel etkisini gösteren hastalıkların yanı sıra psikolojik rahatsızlıkların gereken önemi görmediği de ortadadır. T24’deki habere göre raporun sonuç metninde ise şu ifadeler kullanıldı: “Adalet Bakanlığı’nın, cezaevlerindeki sağlık koşulları anlamında istatistik tutmadığı, kaç hasta olduğu kaçının tedaviye erişebildiği yönünde etkin çalışma yürütülmediği anlaşılmaktadır. Sivil toplum örgütleri açısından da faaliyet yürütmenin zor olduğu cezaevlerinde bu ve benzeri hak ihlâllerinin tesbiti oldukça zordur. Ayrıca ikinci veya üçüncü derece sağlık hizmetlerine yönlendirilmiş tutuklu ve hükümlülerin doktorunu seçme şansı tanınması ve/veya başka doktorlardan fikir almasına olanak sağlanması; anayasal ve uluslararası ilkeler doğrultusunda yapılmış uygulamalar olacaktır.”

Haber Merkezi

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