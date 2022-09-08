Cezaevlerinde sağlık hakkı ihlallerine karşı önerge

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, cezaevlerinde yaşanan sağlığa erişim engelleri, sağlık hakkı ihlalleri ve yaşam hakkı ihlallerinin sonlanması, gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Araştırma Komisyonu kurulması için TBMM’ye araştırma önergesi sundu.

Cezaevlerinden çok sayıda mektup aldıklarını, hükümlü ve tutuklu yakınlarının ise telefonla, maille, yüz yüze taleplerle ihlallerin önlenmesi için kendilerine ulaştığını belirten Karaca, ağır hasta tutukluların tahliye taleplerinin dikkate alınması için Adalet Bakanlığı’nın harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Ankara - Ahmet Terzi

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