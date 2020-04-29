Cezaevlerindeki durumla ilgili ortak açıklama

Çağdaş Hukukçular Derneği, İnsan Hakları Derneği, MED Tutuklu Ve Hükümlü Aileleri Hukuki Ve Dayanışma Dernekleri Federasyonu ve Özgürlük İçin Hukukçular Derneği cezaevlerindeki durumla ilgili ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada cezaevlerinde kalan hasta ve engelli mahpusların durumuna özel yer ayrıldı. gazeteduvar’ın haberine göre, şizofreni hastası, kalp hastası, felçli, kalp hastası, cezaevinde kalamaz raporlu ve 65 yaş ve üstü mahpuslar hâlâ cezaevlerinde tutuluyor. Cezaevlerinde koronavirüsü tedbirleri alınsa da eksiklerin sürdüğü ifade edilen açıklamada, “Cezaevlerinde yemek öğünlerinin azaltıldığı, bazı cezaevlerinde 10 kişiye 4 kişilik yemeğin verildiği” belirtildi. Korona virüsüne karşı maske sıkıntısı yaşandığının altı çizilen açıklamada, cezaevi iradelerinin mahpuslara bir mahpusa 10 günde bir maske verdiği, yıkayarak tekrar kullanması tavsiyesinde bulunduğunu aktarıldı.

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