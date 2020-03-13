"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 MART 2020 CUMA - YIL: 51

'Cezaevlerindeki görüşler iki hafta süreyle ertelenmiştir'

13 Mart 2020, Cuma 21:00
Adalet Bakanı Gül, "Açık ve kapalı tüm cezaevlerindeki görüşler iki hafta süreyle ertelenmiştir." dedi.

'9 ülkeye uçuşlar durduruldu'

Türkiye'deki vaka sayısı 5'e yükseldi

Lise öğrencileri artan dezenfektan talebini karşılamaya çalışıyor

Bir hastaya daha koronavirüs teşhisi kondu

Paniğe gerek yok

"Spekülasyonların önüne geçilecek"

Koronavirüs şimdiye kadar kaç kişiye bulaştı, kaç kişi iyileşti?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, açık ve kapalı tüm cezaevlerindeki görüşlerin, cezaevlerindeki aile görüş odalarının kullanımının, cezaevleri arasındaki nakillerin iki hafta süreyle ertelendiğini, iş yurtları kapsamında dışarıda çalışan hükümlülerin diğer hükümlülerden ayrılacağını, kuruma girenlerin ateşlerinin ölçüleceğini bildirdi.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan'ın katılımıyla Sağlık Bakanlığında toplandı.

Toplantının ardından açıklama yapan Adalet Bakanı Gül, Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığının tüm önerilerinin Adalet Bakanlığınca uygulandığını, bugün de Bakanlığa bağlı birimler ve hizmetlerle ilgili önerileri ele aldıklarını söyledi. 

Olayın başından itibaren tüm tedbirlerin alındığını, alınmaya da devam edildiğini belirten Gül, önlemlere ilişkin eylem planının da güncellenerek uygulanmaya devam edileceğini vurguladı. 

Bu kapsamda yurt dışı ziyaretlerinin, toplantıların nisan sonuna kadar ertelendiğini hatırlatan Gül, kurumların dezenfekte edilmesi gibi diğer bir dizi tedbir aldıklarını anlattı. 

Cezaevine ilk kabulle ilgili Bilim Kurulu'nun aldığı tavsiye kararlarını paylaşmak istediğini ifade eden Bakan Gül, özellikle ceza infaz kurumuna girişten önce ilk kabul raporlarıyla bulaşıcı hastalık yönünden değerlendirme yapılacağını, bunun başından beri takip edildiğini söyledi. 

Gül, hastalık belirtisi olanların ceza infaz kurumuna alınmayacağını, bu kişilerin sağlık muayenesinden geçirilip tedavileri yapıldıktan sonra ceza infaz kurumuna alınacağını bildirdi.

Cezaevine ilk girişteki ilk kabul raporunda, solunum yolu enfeksiyonu olmadığını gösteren sağlık raporu bulunanların belli bir alana alınmasının kararlaştırıldığını ifade eden Gül, bu kişilerin 14. günün sonunda diğer sınırlı alanlara aktarılmasının sağlanacağını kaydetti. 

Bakan Gül, "Açık ve kapalı tüm cezaevlerindeki görüşlerin iki hafta süreyle ertelenmesi burada karara bağlanmıştır. İki hafta sonra durumun tekrar değerlendirilmesi, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda yine karara bağlanacaktır." dedi. 

Zorunlu durumlarda cumhuriyet başsavcılığı kararıyla görüşlerin yaptırılacağını aktaran Gül, yabancı uyruklu olup, yurt dışından gelenlerin yapmak istedikleri ziyaretlerin de süresiz ertelendiğini bildirdi. 

İki hafta süreyle açık cezaevinde kalanların özel izin haklarının da ertelendiğini dile getiren Gül, süreçler bittikten sonra tüm bu hakların verileceğini vurguladı. 

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "İş yurtları kapsamında dışarıda çalışan hükümlülerin diğer hükümlülerden ayrılması kararlaştırılmıştır. Cezaevlerindeki ve çocuk eğitim evlerindeki aile görüş odalarının da kullanılması iki hafta süreyle ertelenmiştir." bilgisini verdi. 

Aynı koğuş içindeki hükümlülerin sosyal aktiviteleri ve atölye faaliyetlerinin devam edeceğini ancak diğer koğuşlarla birleşerek yapılan tüm faaliyetlerin iki hafta ertelendiğini açıklayan Gül, ceza infaz kurumundaki tüm personelin ve infaz kurumuna girenlerin ateşlerinin ölçüleceğini bildirdi. 

Bakan Gül, ceza infaz kurumundan bir başka ceza infaz kurumuna nakillerin de güvenlik ve hastalık durumları dışında iki hafta süreyle ertelendiğini kaydetti. 

Adliyelerdeki durum

Adliyelerde yoğunluk yaşandığını belirten Gül, şu öneriyi de paylaştı: 

"Duruşma ve diğer adli işlemlerden ivedi özelliği bulunmayanların ertelenmesi hususunun yargı mensuplarının takdirine sunulması ve bu keyfiyetin Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından adli mercilerle, makamlarla, yargı mensuplarımızla paylaşılması da Bilim Kurulumuzun önerisi olarak ortaya çıkmıştır. Özellikle avukatlar, taraflar, tanık dinleme, vatandaşlar, personel gibi yoğunluğun olduğu adliyelerde bu hizmetlerin belli bir süre ertelenmesi gözden geçirilerek ertelenmesi öneri olarak ortaya çıkmıştır."

Bakan Gül, tüm bu tedbirlerin halkın müsterih olması adına alındığını vurgulayarak, Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığının önerilerini almaya devam edeceklerini bildirdi. 

Öte yandan cezaevlerindeki hükümlü ve tutukluların avukatlarıyla görüşmelerinde herhangi bir sınırlama yapılmayacağı öğrenildi. Ancak görüşme sırasında mesafe konulması, maske kullanılması gibi tedbirler alınması tavsiye edilecek.

AA

Okunma Sayısı: 81
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Liderler zirvesi telekonferansla gerçekleşecek

    Koronavirüs fırsatçıları için WhatsApp hattı

    İtalya'da bir günde 250 ölüm!

    AVM'lerde de tedbirler artıyor

    'Güzel emareler var'

    'Cezaevlerindeki görüşler iki hafta süreyle ertelenmiştir'

    '9 ülkeye uçuşlar durduruldu'

    'Avrupa artık Kovid-19 krizinin merkez üssü haline geldi'

    Elektrik faturası çiftçiyi korkutuyor

    İspanya'da 15 gün 'olağanüstü hal' ilan edildi

    Kamu kurumlarında tedbirler genişliyor

    Ukrayna ve Sudan'da da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gözlemlendi

    Türkiye'deki vaka sayısı 5'e yükseldi

    Lise öğrencileri artan dezenfektan talebini karşılamaya çalışıyor

    Maç günü gelirleri de virüsten etkilendi

    25 dakikalık elektriğe bedel

    Diyanet'ten 'cuma namazı' açıklaması

    'Aylan bebeğin' ölümüne sebep olan 3 sanık hakkında karar

    Koronavirüs şimdiye kadar kaç kişiye bulaştı, kaç kişi iyileşti?

    Yunanistan sınırında tehlikeli yolculuk sürüyor

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Osmanlılar Selânik’i aldı; Selânikliler Osmanlı’yı yıktı
    Genel

    AYM’den 5 yıl sonra ihlâl kararı
    Risale-i Nur'dan

    Mikropların dizgini de Rahîm-i Hakîm’in elindedir
    Misbah ERATİLLA

    Muhammed Salah’ın örnek davranışı
    Ahmet BATTAL

    Yeşil yolun adaleti
    Faruk ÇAKIR

    Virüsten daha zararlı olan nedir?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni Asya ve 12 Mart
    Genel

    Uysal: Millet iradesi sakatlanmak istendi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Beşte bir de ölçüsüz olmamalı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.